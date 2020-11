Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira (11) foi divulgada a agenda dos sete candidatos à prefeitura de Rio Branco. Nas atividades constam: caminhadas, reuniões, carreatas e visitas.



Daniel Zen (PT)



Inicia o dia no conjunto Bom Sucesso, com funcionários de uma construtora. Ainda pela manhã, Zen realiza panfletagem na Esquina da Alegria, no Centro, acompanhado dos três ex-prefeitos: Jorge Viana, Raimundo Angelim e Marcus Alexandre. À tarde, o candidato segue em caminhada no Calafate e finaliza o dia em sabatina.

Jamyl Asfury (PSC)

Realizará visitas em empresas, gravações, lives, reunião no bairro Canaã e reunião no bairro Vila Acre.

Minoru Kinpara (PSDB)

Fará caminhada qualificada nos bairros Conquista, Mocinha Magalhães, reunião com piscicultores no Panorama, carreata no bairro São Francisco. Concentração: Praça do São Francisco, reunião: Ramal da Judia, Belo Jardim 1, reunião no bairro Pedro Roseno. Ponto de encontro: em frente a Pracinha do Conjunto.

Jarbas Soster (Avante)

Não informou

Roberto Duarte (MDB)

Terá gravação material de campanha, reunião em empresas, minicarreatas nos bairro Estação Experimental e Floresta, sessão na Aleac, reuniões de alinhamento de campanha e com candidatos a vereador e apoiadores nos bairros Cidade do Povo, Montanhês, Belo Jardim e Tancredo Neves.

Socorro Neri (PSB)

Terá em sua agenda entrevista para TV local

Tião Bocalom (Progressistas)

Tem entrevista em TV local, bandeiraço na Av. Getúlio Vargas, reunões com lideranças no Distrito Industrial, Calafate e no Comitê Central com presença de Marfisa, Mailza e Petecão.