Confira o resultado da Mega-Sena 2320 deste sábado; prêmio é de R$ 76 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado, (21), o concurso 2320 da Mega-Sena. O prêmio acumulado está estimado em R$ 76 milhões.

As dezenas sorteadas foram 06 – 30 – 35 – 39 – 40 – 42. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira o sorteio.

PUBLICIDADE

Na quarta-feira (18/11), um brasiliense chegou bem perto de ser o mais novo milionário, com cinco acertos dos seis números sorteados. A aposta foi feita na Casa Lotérica Paraíso da Sorte, na 305 Sul, em bilhete simples. O sortudo ou sortuda, gastou R$ 4,50 e faturou R$ 74.635,43. A última vez que o prêmio máximo saiu, foi em 31 de outubro, com uma aposta feita pela internet. [Capa: Reprodução/Youtube]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários