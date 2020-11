Confira os campeões da etapa única do Circuito Acreano de Futevôlei

Mais de 130 jogos movimentaram a etapa única do Circuito Acreano de Futevôlei, no fim de semana, nas quadras de areia da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)

A Federação Acreana de Futevôlei (FAFTV) promoveu etapa única com disputas em seis categorias. Um Desafio Profissional com participação de atletas de Maceió (AL), Manaus (AM) e Brasília, também foi realizado.

A categoria Série A contou com a participação de 11 duplas e teve um total 20 jogos até a final.

Os vencedores foram Franklin e Carpe, que superaram Witalo e Jota Paraná na final com parciais 18×16 e 18×15. A dupla campeã faturou R$ 1,2 mil. O segundo colocado levou pra casa R$ 500.

João Paulo e Lampa foram os vencedores da categoria AB, que teve 16 duplas inscritas e 29 partidas disputadas.

Eles levaram pra casa R$ 600. Na categoria Série B, Breno e João faturaram o título e embolsaram R$ 500. Eles competiram com outras 17 duplas.

Fabinho e Welisson foram campeões da categoria C, que teve 22 duplas. A dupla foi premiada com R$ 450 pelo título.

Na categoria Misto, Aline e Franklin venceram e faturaram R$ 400. Ronis e Tatinha, da cidade de Ji-Paraná (RO), foram os campeões Master.

– Foi uma festa maravilhosa, mais de 100 jogos, então foi histórico, uma etapa histórica. Talvez esse ano não consigamos fazer mais uma etapa, mas para ano que vem certeza que faremos mais uma etapa desse nível, com atletas profissionais envolvidos – avalia o presidente da FAFTV, Luizinho da Matta.

