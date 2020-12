Conselho Federal da OAB vai notificar Moro sobre natureza de seu trabalho

O Conselho Federal da OAB decidiu notificar Sergio Moro, pedindo esclarecimentos sobre o seu novo trabalho, na empresa Alvarez & Marsal.

No ofício, que deve ser enviado entre segunda (30) e terça-feira (1), a OAB quer saber exatamente qual será a função do ex-ministro do governo Bolsonaro, se tem relação com a advocacia e onde se dará a prestação do serviço.

Moro foi anunciado no domingo (29) como diretor-geral da empresa em São Paulo. Segundo o comunicado, ele atuará no setor de disputas, investigações e compliance.

Hoje, em seu Twitter, o ex-ministro disse que aceitou o cargo para ajudar as empresas “a fazer coisa certa, com políticas de integridade e anticorrupção”.

Disse que não se trata de advocacia, e que não atuará em casos de potencial conflito de interesses.

A Alvarez & Marsal é a empresa responsável pela recuperação judicial da Odebrecht. [Capa: Pablo Jacob/Agência O Globo]

