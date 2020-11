Corpo encontrado com marcas de 13 facadas em área de mata é de ex-presidiário

Gabriel Junior Machado dos Santos, de 32 anos, é a vítima encontrada morta na manhã desta sexta-feira (13), no Residencial Rosa Linda, em Rio Branco.

A confirmação foi feita pelo Instituto Médico Legal de Rio Branco. Familiares comparecem ao IML e também fizeram o reconhecimento do cadáver.

De acordo com informações Gabriel Junior era ex-presidiário. Ele tinha saído da cadeia há pouco mais de um mês.

A Polícia Civil trabalha com a versão de execução motivada pela guerra de facções. A vítima foi morta com 13 facadas todas na região das costas e sete tiros, a maioria na cabeça.

No local do crime, peritos encontraram no chão as iniciais de uma organização criminosa que atua no estado. O número de facadas nas costas da vitima também faz alusão à organização criminosa. O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

