Cruzeiro do Sul: Zequinha Lima comemora resultado da pesquisa Data Control

"Indica que as pessoas estão reconhecendo que somos a melhor opção", disse o candidato

O candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul pelo PP, Zequinha Lima, usou seu perfil no Facebook para comemorar a pesquisa Data Control que aponta seu favoritismo na corrida eleitoral da segunda maior cidade do estado.

O resultado da consulta foi divulgado nesta quinta-feira (5) e mostra sua liderança tanto no cenário espontâneo quanto no estimulado. Confira o resultado da pesquisa.

PUBLICIDADE

Zequinha tem como vice o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) e integra uma ampla coligação formada pelo PDT, PSB, Solidariedade, Pros, PCdoB, PT e DC.

Leia a publicação do candidato:

“A Pesquisa Data Control divulgada nesta quinta feira confirmou aquilo que percebemos nas ruas, conversando com as pessoas: Zequinha e Henrique é a chapa favorita a vencer às eleições em Cruzeiro do Sul, resultado apontado tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada.

A pesquisa indica de que as pessoas estão compreendendo nosso trabalho de levar propostas à população e reconhecendo que somos a melhor opção para Cruzeiro do Sul.

Mas, sabemos que pesquisas não ganham eleições. Para que possamos vencer pedimos o seu voto. A quem já compreendeu nossas propostas, pedimos que leve nossa mensagem a cada amigo, parente ou vizinho. Só assim, poderemos fazer por Cruzeiro do Sul aquilo que estamos nos propondo em nosso plano de governo.

Com União, Fé e Vontade de Fazer, seremos juntos vitoriosos nessa eleição!”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários