Cuidados faciais, moda, aniversariantes e mais dicas na coluna da Jackie; confira

Férias em Rio Branco

A Miss Acre 2014, modelo e influencer Iasmyne Sampaio deixou Lisboa-Portugal por uns dias para rever amigos em Rio Branco, durante o mês de novembro. Aproveita o período para realizar alguns trabalhos de moda, como esse ensaio para as lentes de Daniel Cruz. Perfeita!

Disney em família

A atriz Francine Mello está passeando na Flórida com o marido Bernardo Campos, onde apresentam a Disney para a linda filha Nina.

Aventura em Morro de São Paulo

Os seguidores da influenciadora digital Maxine Silva passaram a semana acompanhando as suas aventuras e da sua mãe, Marilene Pando, em Morro de São Paulo – Bahia, através de suas redes sociais.

Dupla celebração

A querida jornalista Alex Machado celebrou seu aniversário no dia 23 em Campo Grande-MS, onde reside a sua filha Bia Arruda, que também nasceu no mesmo dia. Sempre um lindo motivo para celebrarem a vida e essa ligação de mãe e filha.

O aniversário do advogado Marco Antônio

O aniversariante do dia 27 foi o advogado Marco Antônio Palácio Dantas, que comemorou a data com a esposa Giuliana Evangelista e os filhos. Parabéns ao aniversariante e felicidades para a família!

B-Day

A empresária e professora universitária aposentada Ana Shirley Ávila comemorou, no dia 29, mais um ano de vida. As celebrações foram em família, com discrição. Saúde e paz!

Idade nova

Na linha de frente do combate à Covid-19, o médico Thor Dantas celebrou seu aniversário no dia 29, em companhia da esposa Fernanda Lage, dos filhos e demais familiares, com simplicidade. No dia seguinte já estava no batente novamente. Felicidades!

Happy day

Mais uma querida aniversariante do dia 29, a jornalista Golby Pullig. Este ano a celebração foi discreta, como pede o momento. Parabéns!

Mais um

Muitas felicidades e muitos anos de vida para o servidor público federal Jean Carlos Freire, que inteirou mais um ano de vida no dia 29. Ele celebrou a data com esposa Juliana Chaar e demais familiares.



Parabéns

No dia 30, o jornalista e ator Daniel Scarcello celebrou seu aniversário em família, com discrição, em razão da pandemia, mas passou o dia sendo homenageado em suas redes sociais. Ele merece!

Bom dia!

Um bom dia especial para a aniversariante do dia 1º de novembro, a veterinária Ana Valéria Mello Marques, minha irmã. A celebração foi em família! Na foto, a aniversariante em evento familiar recente comigo e nosso pai Clóvis Souza.

Parabéns, bebê!

A queridíssima aniversariante do dia 2 foi a colunista social Roberta Lima, que decidiu esse ano celebrar a data em família, cumprindo o isolamento social. Com certeza receberá muitas homenagens dos leitores e inúmeros amigos. Parabéns!

Dias de Sol no Beach Park

A família Feck, dos influenciadores digitais Talita Ramos e Léo Feck, e os filhos Bento, 2 anos, e Bernardo, 4 anos, viveu dias mágicos no Beach Park, destino turístico em Porto das Dunas, a 20 minutos da capital Fortaleza (CE). Os gaúchos ficaram conhecidos depois de um vídeo viral do pequeno Bernardo que ganhou o título de “mini blogueirinho” ao pegar o celular dos pais para gravar um vlog antes de dormir. As últimas postagens dos perfis da família aconteceram na viagem que marcou a primeira vez deles no melhor parque aquático da América Latina, segundo o TripAdvisor, localizado em Aquiraz (CE).

Via Verde Shopping funcionará em novo horário em novembro

Em virtude dos eventos sazonais que ocorrem nos dois últimos meses do ano, que consequentemente aumentam o fluxo de clientes, e levando em consideração que este ano estamos enfrentando um cenário diferente dos anteriores devido à pandemia do novo coronavírus, a partir do mês de novembro o Via Verde Shopping funcionará em novo horário.

Sobre a mudança, o coordenador de Marketing do shopping, Vinícius Teixeira, diz que “o shopping volta ao seu horário normal pensando no bem-estar do cliente que agora tem mais tempo para fazer suas compras durante as datas comemorativas do fim de ano”. Além da mudança de horário, a entrada ‘A’ do shopping reabrirá a partir do dia 29 de outubro e no feriado do dia 2 de novembro, com horário de funcionamento das 10h às 22h. Aos domingos o horário é das 13h às 21h para lojas e quiosques e das 11h às 21h para os restaurantes e Praça de Alimentação

Botik, uma linha de cuidados faciais

Botik chega ao mercado abrangendo as principais etapas da rotina de skincare. São dez produtos que auxiliam no preparo e na rotina de cuidados com a pele: Gel Nutritivo de Limpeza com Vitamina B5, Tônico Micelar com Prebióticos, Máscara Purificante de Argila Branca, Sérum de Alta Potência Ácido Hialurônico, Sérum de Alta Potência Ácido Kójico, Sérum de Alta Potência Peptídios Lift, Sérum de Alta Potência Vitamina C, Creme Ácido Hialurônico, Gel Creme Ácido Hialurônico e Creme Concentrado com Ácido Hialurônico + Cafeína para área dos olhos. A linha ainda conta com dois kits com os produtos em tamanho reduzido.

Nova linha de cuidados do Boticário elimina 99% das bactérias

Para ajudar na missão de manter distância de agentes contaminadores, o Boticário, a marca de beleza mais amada pelos brasileiros*, lança Cuide-se Bem Antibacteriano Nuvem, uma linha de cuidados pessoais que garante hidratação e limpeza, removendo 99% das bactérias. A linha é composta por Creme Hidratante para Mãos Antibacteriano e Sabonete Líquido Antibacteriano, ambos contendo o derivado do óleo de melaleuca e extrato de salgueiro, com propriedades antissépticas eficazes contra germes. Ambas as fórmulas eliminam 99% das bactérias*, sem agredir ou ressecar a pele.

Nativa SPA Orgânico

Após um rigoroso processo de certificação, o Boticário é a primeira grande empresa de cosméticos brasileira autorizada a produzir uma linha de produtos orgânicos certificados pela Ecocert/Cosmos. A nova linha da família Nativa SPA – Nativa SPA Orgânico – traz fórmulas com ingredientes naturais, cuidadosamente selecionados da agricultura orgânica e livres de componentes químicos agressivos, livres de óleo mineral, parafina e vaselina, silicones, parabenos, sulfatos e corantes, garantindo uma fragrância 100% natural.

A linha Nativa SPA Orgânico apresenta quatro produtos: loção hidratante nas versões 400ml e 200ml, shampoo (300ml) e condicionador (300ml), com o poder nutritivo do extrato orgânico de quinoa, combinado com óleos, manteigas e extratos naturais, nutrindo e melhorando a saúde da pele e dos cabelos. Todos possuem fragrância 100% natural, mantendo a identidade da marca Nativa SPA.

