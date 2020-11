Daniel Zen manifesta apoio à Socorro Neri após insinuações machistas nas redes

"Quero deixar aqui bem claro que não concordo com esta representação da mulher inferior ao homem", declarou

Candidato à prefeitura de Rio Branco, Daniel Zen (PT) usou o tempo no debate da TV Gazeta, neste sábado (7), para se solidarizar com a prefeita Socorro Neri (PSB), que recebeu ataques machistas nas redes sociais.

“Hoje, me deparei com uma charge que inferioriza minha adversária à prefeitura de Rio Branco. Quero deixar aqui bem claro que não concordo com esta representação da mulher inferior ao homem”, declarou.

O petista disse que o apoio a única candidata mulher se faz necessário. “Principalmente em um momento em que vemos crescer a violência contra a mulher em nosso estado!”, argumentou. [Capa: Jardel Angelim/TV Gazeta]

