De volta após covid, goleiro Bruno deixa passar dois gols e Rio Branco perde em casa

O time acreano finalizou 21 vezes durante a partida, mas esbarrou na falta de pontaria e na boa atuação do goleiro Alencar

O Rio Branco jogou bem, mas saiu derrotado do confronto diante do Fast Clube de Manaus, em pleno Estádio Arena Acreana.

A partida, que contou com a volta do goleiro Bruno, recuperado da Covid-19, foi realizada neste domingo (22).

Mesmo com a derrota dentro de casa, o Estrelão garantiu classificação para a próxima fase.

PUBLICIDADE

Com 23 pontos na tabela de classificação, o Rio Branco ficou em quarto lugar da chave 1.

Já o time amazonense ficou em primeiro no grupo com 25 pontos.

O time acreano finalizou 21 vezes durante a partida, mas esbarrou na falta de pontaria e na boa atuação do goleiro Alencar.

Os gols do Fast foram marcados por Marco Goiano, em cobrança de falta no primeiro tempo e, Ronan na etapa final.

Dos três representantes do futebol do Acre, Galvez e Rio Branco avançaram para a 2ª fase da série D. Já o Atlético Acreano ficou em último lugar com apenas 7 pontos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários