Debate, ‘cãorreata’, reuniões e visitas marcam agenda de candidatos em Rio Branco

Na manhã deste sábado (7) foi divulgado a agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Entre as atividades estão: cãorreata, reuniões e debate em rádio e TV.

A agenda dos candidatos Socorro Neri (PSDB) e Jarbas Soster (Avante) não foram divulgadas.

Tião Bocalom (Progressistas) realiza carreata na regional da Cadeia Velha, debate em rádio local, reunião com equipe e debate na TV Gazeta.

O candidato Roberto Duarte (MDB) terá reunião em empresas, cãorreata com o candidato Emerson Jarude, reunião de alinhamento e planejamento de campanha e debate TV Gazeta.

O candidato Daniel Zen (PT) participa de debates.

O candidato Jamyl Asfury (PSC) participará de debates e reunião no bairro Vitória e debate na TV Gazeta.

A agenda do candidato Minoru Kinpara (PSDB) terá debate da Rádio Cidade, reunião Interna, reunião nos Bairros com Candidatos a Vereadores e encerra com debate TV Gazeta.

