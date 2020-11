Decisão judicial impede candidata à prefeitura no Acre de concorrer nas eleições

A candidata à prefeita de Mâncio Lima, Wilsilene Siqueira foi impedida de colocar a filha, Caissa Luena Siqueira, para concorrer à Prefeitura do município por falta de tempo hábil para que Caissa substituísse a mãe, que teve candidatura rejeitada pelo TRE.

A decisão foi do juiz Marlon Machado, da 4° Zona Eleitoral, alegou não haver tempo hábil tendo em vistas a proximidade das eleições. O prazo é de, no mínimo, 20 dias antes do primeiro turno, que será realizado no dia 15 de novembro.

PUBLICIDADE

Wilsilene teve sua candidatura rejeitada pela 4° Zona Eleitoral e pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pelo fato de ela ser cunhada do atual prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, que é candidato à reeleição.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários