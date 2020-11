Decreto da Prefeitura permite que lojas de roupas na Capital liberem provadores

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (26), um decreto que revoga a proibição da utilização de provadores em lojas de vestuários previsto no decreto municipal nº 488 de 20 de julho de 2020. O decreto elenca uma série de medidas a serem seguidas pelos lojistas para coibir a proliferação do novo coronavírus.

Entre os protocolos está a disponibilização de álcool, separação de peças para que o cliente não utiliza as que estão expostas em araras e vitrines, higienização das cabines à cada cliente, as peças não adquiridas pelos clientes e utilizadas no provador também deverão passar por uma sessão de higienização.

As medidas publicadas no decreto também incluem o controle de acesso aos provadores, evitando aglomerações.

Confira todo o protocolo que deve ser seguido pelas lojas:

1- Todo o estabelecimento deve ser limpo e desinfectado antes do início do expediente com soluções preconizadas pela ANVISA com álcool a 70%. Considere atenção especial à limpeza de araras, colmeias, vitrines, mesas ilhas, provadores e outras áreas de contato direto com o público, em especial as que envolvam o toque;

2- Coloque os desinfetantes de mãos (álcool em gel) em locais de destaque no local de trabalho.

3- Separe o estoque geral do estoque exposto, ou seja, aquele que é utilizado nas vitrines, araras, ilhas expositoras ou qualquer estoque que terá contato com o cliente.

4- Ainda não existem estudos específicos sobre a higienização de estoques de têxtil e vestuário para a covid-19, porém na pandemia SARS – que também foi causada por um coronavírus – os estudos mostraram que o vírus não sobrevive a temperaturas acima de 70ºC. Os vaporizadores atuais trabalham na média, com temperaturas entre 70ºC e 120ºC, podendo chegar a 160ºC. Por isso, caso possa, utilize o ferro de passar ou vaporizador, higienizando todos os produtos que tiveram contato com os clientes antes do início do expediente.

5- Organize as cabines de prova de roupas de maneira a evitar aglomeração. Você deve permitir a ocupação das cabines desde que não entrem mais de uma pessoa por cabine, exceto no caso de crianças que precisam ser acompanhadas por um responsável.

6- Após cada prova, os artigos que o cliente não for comprar devem ser separados em arara identificada (produtos para higienização) e devem ser utilizados ferros a vapor ou vaporizadores nestes produtos antes de voltarem para o estoque.

7- Na entrada dos provadores deve ser disponibilizado álcool em gel a 70% e deve haver cartazes informativos solicitando aos clientes: a- Respeitar a entrada de um cliente por cabine. b- Ficar todo o tempo com a máscara. c- Separar os produtos que não forem comprar deixando em arara devidamente identificada ou entregar para o vendedor. d- Higienizar as mãos com álcool a 70% de maneira adequada antes de fazer a prova das roupas.

8- As cabines devem ser higienizadas com álcool a 70% após o cliente fazer a prova, principalmente os puxadores e maçanetas das portas, bem como os cabideiros.

9- Promova boa ventilação na área das cabines de prova. Quando possível, evitar o uso de ar-condicionado. Caso seja a única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de realizar a manutenção e limpeza semanais do sistema de ar-condicionado por meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle).

10- Se a loja optar pelas sacolas de roupas para o cliente experimentar em casa (“bag delivery”) tome as seguintes precauções: a- Organize uma área de chegada para as bags deliverys. Tanto a sacola (bag) quanto os produtos precisam passar pelo protocolo de higienização (borrifados com álcool gel 70% e uso de vaporizadores) antes de serem devolvidos ao estoque ou araras. b- Quando receber devoluções de produtos, mantê-los sob quarentena de pelo menos 72 horas. Outra opção é passar os itens com ferro a vapor ou usar vaporizadores, caso seja adequado ao tipo de produto/ tecido, antes de disponibilizá-los para acesso pelos clientes. c- Dentro da sua bag delivery envie todos os procedimentos de segurança adotados nesse processo para que seu cliente se sinta seguro ao acessar o serviço.

11- Disponibilize uma área específica para receber as trocas, seguindo os protocolos de higienização e segurança, considerando-a como área de atenção. Este local deverá ser limpo com maior frequência que as demais áreas.

12- Produtos que retornam de trocas precisam passar pelo mesmo procedimento das bags deliverys, ou seja, devem ser mantidos por 72 horas em quarentena, podendo também ser usados ferros a vapor ou vaporizadores para disponibiliza-los mais rapidamente para venda. Se a sua marca tem dúvidas sobre a higienização e resistência do tecido ou material, esses produtos devem ser mantidos em “quarentena” de pelo menos três dias em um local isolado no estoque.

13- Na prova de calçados, deve ser solicitado ao cliente que faça previamente a assepsia das mãos com álcool a 70% antes de manipular o produto.

