Demissão de Domènec do Flamengo provoca reação hilária nas redes sociais

Domènec Torrent foi demitido do Flamengo nesta segunda-feira (9/11), após a derrota por 4 x 0 para o Atlético-MG no domingo (8/11). O treinador espanhol já estava sendo bastante criticado pela torcida que ficou bem “triste com uma notícia dessas”.

Nas redes sociais, os flamenguistas reagiram rapidamente à saída de Dome com memes, piadas e pedidos inusitados para o cargo. Cristóvão Borges, Abel Braga, Joel Santana, Fábio Carille foram alguns nomes que surgiram em meio aos de Rogério Ceni, Tiago Nunes e Eduardo Coudet.

Confira algumas reações:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube. A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2020

"Agora que o Dome caiu, para quem a diretoria do Flamengo deve ligar?" A resposta: pic.twitter.com/A41CT4e5TI — victor 10 pontos🌹 (@victorcantarino) November 9, 2020

Eu ontem com dome / eu hj sem o dome pic.twitter.com/7W3ymWKWie — Argentino (@Argentinocrf) November 9, 2020

Nada de Rogério Ceni ou Tiago Nunes. Somente este homem pode salvar o Flamengo da crise pic.twitter.com/uPJFCh9fJW — Matheus (@_Mattheus_98) November 9, 2020

Família de Dome pede que Sampaoli deixe o treinador sair de seu bolso para retornar à Espanha! — Olé do Brasil (@Oledobrasil) November 9, 2020

DOMENEC NÃO TA MAIS NO FLAMENGOOO pic.twitter.com/4FBurTZ0tQ — Meu Flamengão ¹⁸⁹⁵ (@meufIamengao) November 9, 2020

Domenec não é mais técnico do Flamengo Eu: FICO TRISTE COM UMA NOTÍCIA DESSA pic.twitter.com/k2X5EW00cX — Júlia || ONE LOVE 12M (@crf_ju19) November 9, 2020

alguém avisa o dome que ele pode levar o Gustavo Henrique junto — Os Flanaticos (@OsFlanaticos_) November 9, 2020

Domenec não é mais técnico do Flamengo e eu nem momento 🥳🥳🥳🤸🤸🕺🕺 pic.twitter.com/LlUVVFiDtG — Gersin do vapo ¹⁸⁹⁵🙅🏾‍♂️ (@Gersin_doVapo) November 9, 2020

