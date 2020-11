Depasa diz que trabalha para normalizar o abastecimento de água na parte alta da cidade

Engenheiros e técnicos do setor operacional do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) já estão mobilizados para normalizar a redução no abastecimento das regionais do Calafate, da Floresta, das Placas e do São Francisco.

Em nota, o diretor de operações do órgão, Luiz Anute dos Santos, diz que houve uma falha mecânica em uma das bombas da Estação de Tratamento de Água 2, que provocou a queda de vazão nos bairros da parte alta da cidade.

Confira na íntegra:

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) informa a redução no abastecimento de água dos bairros da parte alta de Rio Branco.

O problema ocorre devido à falha mecânica em uma das bombas da ETA 2, o que acabou provocando queda de vazão e prejudicando a distribuição de água dos bairros das regionais Calafate, Floresta, Placas e São Francisco.

Engenheiros e técnicos do setor operacional já estão mobilizados para solucionar o problema no menor tempo possível.

Luiz Anute dos Santos

Diretor de Operações

