Deputada federal Mara Rocha declara apoio a Tião Bocalom no segundo turno

Por meio do Facebook, a deputada federal Mara Rocha (PSDB) declarou apoio à coligação ‘Produzir para Empregar’, que é liderada pelo candidato Tião Bocalom (Progressistas) e a vice Marfisa Galvão (PSD). A postagem foi divulgada na noite desta segunda-feira (16).

À tarde, o presidente da executiva municipal do PSDB, Mário Paiva, declarou ao ContilNet que o partido ainda não havia tomado uma decisão sobre as alianças do segundo turno. “Vamos nos reunir com a direção”.

Logo após o resultado das eleições, o senador Márcio Bittar (MDB) também usou o Facebook para manifestar apoio a Bocalom, dizendo que ambos caminharam juntos por duas décadas contra uma ideologia do mal – referindo-se aos mandatos exercidos pelo PT no Executivo. [Capa: Reprodução/Instagram]

