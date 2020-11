Deputados bolsonaristas batem boca na web: “Vagabundo”, “farsante” e “filho do diabo”

Os deputados federais bolsonaristas Carlos Jordy (PSL-RJ) e Otoni de Paula (PSC-RJ) bateram boca pelas redes sociais devido às eleições no município de Niterói, onde ambos apoiam candidatos diferentes. As informações são do jornal Extra.

Em uma live com o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Jordy, sem citar diretamente o nome de Otoni, afirmou que ele apoia em Itaboraí o candidato Sérgio Soares (Pros), coligado com o PCdoB, usando o nome do presidente.

Otoni não gostou da afirmação e chamou Jordy de “vagabundo” durante uma transmissão ao vivo em suas redes. “Eu uso vagabundo, porque quem usa de mentira é vagabundo. É filho do diabo”, atacou.

Jordy gravou um vídeo para rebater o colegado PSC ao afirmar que ele se diz apoiador de Jair Bolsonaro, mas é um “farsante”.

“Você é o filho do diabo, porque você é um mentiroso que usa o nome do presidente para fazer os seus acordos. Você não tem coragem de falar isso na minha cara, seu kibe. Você gosta muito de pagar de bolsonarista, de falar de forma eloquente, mas não passa de um farsante”, reagiu.

