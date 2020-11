Deracre intensifica recuperação da rodovia AC-405, no Juruá

O projeto de recapeamento da rodovia se dará em duas etapas. A primeira, com a duplicação da AC-405 do trecho entre o trevo da Cohab ao Aeroporto Internacional de Cruzeiro do sul. A obra está orçada em mais de R$ 40 milhões.

Após o aeroporto até Mâncio Lima será realizada a segunda etapa. Trata-se do recapeamento com a colocação de polímero, que dará melhor trafegabilidade na via. A AC-407 também passará por melhorias com a operação tapa-buracos entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

O gerente do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Acre (Deracre), em Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, afirmou que os trabalhos de recuperação e recapeamento da rodovia foram uma determinação do governador Gladson Cameli.

“O governador Gladson determinou que melhorássemos a trafegabilidade da rodovia AC-405 e iniciamos o recapeamento a partir de Mâncio Lima até o aeroporto. A intenção é melhorarmos a trafegabilidade de nossos motoristas”, disse Luciano. A etapa de duplicação da AC-405 está em fase de processo de licitação e deverá iniciar no início de 2021.