Desesperados, adversários não poupam ataques sexistas contra Socorro Neri

Única mulher

Única mulher a concorrer o cargo de prefeita de Rio Branco, Socorro Neri vem sofrendo ataques injustos dos adversários. Mesmo sabendo que trata-se de desespero, nada justifica as mensagens sexistas. Nem mesmo nos debates, os seis candidatos homens, poupam as grosserias contra Socorro Neri.

Solidariedade

Os ataques à prefeita Socorro Neri tem desenvolvido uma verdadeira rede de solidariedade pelo mundo virtual. A jornalista Fátima Almeida, que não é muito de se envolver em política, não se conteve, usou suas redes sociais para repudiar as agressões contra Neri.

Aspas

Toda vez que começam a falar sobre candidato ao governo a gente só ouve nomes de homens. O máximo que uma mulher consegue, cá na capital, é ser vice prefeita ou vice governadora do estado. Um jarro. Peça de decoração. E ascensão na política só se for mulher, irmã ou filha de senador, deputado. Nestas eleições tem 7 candidatos e uma única mulher. Alguns, até fazem jogo baixo contra ela. Isso precisa mudar.

Curriculum

Ainda na mesma postagem, a historiadora Fátima Almeida fez questão de destacar o curriculum de Socorro Neri afirmando que “ela tem formação e larga experiência no serviço público. Não é santa milagreira, é uma mulher que quer e tem capacidade para ser prefeita. Não é fácil governar Rio Branco. Precisamos dar visibilidade à mulher em postos de relevo. Se ela perder, todas nós perdemos. Se ela ganhar, todas nós ganhamos! Para mim, estas eleições têm esse significado” disse Fátima.

Carreata

O candidato Gilson da Funerária ao lado do seu vice, Dr. Deison e da deputada federal Vanda Milani, levaram milhares de pessoas as ruas de Senador Guiomard no último sábado. Eles organizaram uma carreata que terminou em comício no bairro Chico Paulo. Foram 8 km de extensão de carros, caminhões, motos, bicicletas.

Perseguição

O diário oficial desta segunda-feira trouxe um fato curioso. O jornalista Gilberto Moura, que é apoia o candidato Gilson da Funerária em Senador Guiomard, foi exonerado do cargo. Só tem uma explicação para o fato: perseguição e desespero.

Semana final

Reta final para as eleições 2020, nervos à flor da pele, baixarias, não se espantem com o que ver daqui pra frente. Como diz o velho ditado popular, do pescoço pra baixo tudo é canela. Dizem os políticos por profissão que tudo é defesa de interesses. Vai entender.

Parabéns

O candidato a prefeito pelo Progressistas, em Cruzeiro do Sul, faz aniversário nesta segunda-feira (9). Em meio a campanha acirrada, ele vem recebendo uma enxurrada de felicitações. Zequinha é homem do bem, pessoa extremamente simpática e que tem muita empatia. Parabéns ao professor.

Voto a voto

Em algumas cidades do estado a eleição deverá ser disputada voto a voto. É o caso de Cruzeiro do Sul onde a disputa acabou ficando polarizada entre Zequinha Lima e Fagner Sales. Dois grandes grupos políticos, o primeiro liderado pelo deputado Nicolau Junior, o segundo pelo Leão do Juruá, Vagner Sales. Façam suas apostas.

Amendoim

Em Senador Guiomard, a disputa também, de acordo pesquisas é polarizada. A candidata do ex-prefeito James Gomes teve crescimento expressivo, disputa com Gilson da Funerária. Eles já foram do mesmo grupo político, racharam após a senadora Mailza Gomes assumir o mandato.

Calculadoras

Essa é aquela hora que vários coordenadores de campanha têm como aliado, a calculadora. Hora de ver onde precisa avançar, onde precisa manter os apoios e onde, o famoso “esquema do dia” vai funcionar. No interior, costuma-se dize que de quarta-feira para frente, pouco ou quase não se dorme.

Boa ideia

Muito boa a sacada da equipe de marketing da prefeita Socorro Neri de dedicar parte do horário político para informar que das 7h as 10h do dia 15, dia da eleição do primeiro turno, os eleitores de terceira idade e portadores de necessidades especiais terão prioridade máxima nas seções.

Jacaré fora d’água

No Bujari, repercussão mesmo foi para desistência de apoio do médico George Pires para a corrida eleitoral. Ele era o principal mentor da candidatura do Jacaré, 40. Pelas redes sociais, anunciou apoio ao Padeiro e literalmente, esculhambou o candidato Romualdo.

Pandemia

Rondonia vive desde o fim de semana uma nova onda de infecção. O governo faz campanha de alerta orientado a sociedade a usar máscaras e respeitar as regras sanitárias. Isso vale para o Acre. Aqui aliás, a Justiça proibiu em acordo com candidatos, atos que promovam aglomeração.

Interior

A atitude tomada pela Justiça Eleitoral de Rio Branco com os candidatos a prefeito, deveria servir de exemplo para o interior do estado onde se ver diariamente, grandes atos com aglomerações de pessoas.

Bolsonaro silenciou

O presidente Jair Bolsonaro é um dos chefes de estado que se silenciou e não se manifestou ainda sobre as eleições nos Estados Unidos. Bolsonaro defendia Donald Trump. Especialistas econômicos temem que aproximação de Biden com a China prejudique as relações com o Brasil.

