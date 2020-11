Dose Financeira: Entenda as diferenças entre consórcio x financiamento

Uma delas é que no consórcio você não precisa dar entrada, enquanto no outro é preciso ter cerca de 20% do valor do bem

Quando se pensa em adquirir um crédito para realizar um sonho de como ter automóvel ou imóvel próprio, por exemplo, há duas opções no mercado bem interessantes. O consórcio e o financiamento.

Mas quais são as diferenças entre eles? Uma delas é que no consórcio você não precisa dar entrada, enquanto no outro é preciso ter cerca de 20% do valor do bem. Quer saber mais, assista ao vídeo abaixo e para outros conteúdos veja também nossa página do Instagram @dosefinanceira.

