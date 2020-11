Duarte, Kinpara e Asfury selam apoio a Tião Bocalom em grande bandeiraço

O ato ocorreu em frente ao Terminal Urbano e contou com a presença de centenas de apoiadores e lideranças

Na manhã desta quarta-feira (18) foi realizado um grande bandeiraço em favor da candidatura majoritária de Tião Bocalom (Progressistas) que disputa o segundo turno da Eleição municipal contra a candidata à reeleição, Socorro Neri (PSB).

O ato ocorreu em frente ao Terminal Urbano e contou com a presença de centenas de apoiadores além da presença de Jamyl Asfury (PSC), Roberto Duarte (MDB) e Minoru Kinpara, que selam o apoio ao progressista. Sérgio Petecão (PSD), o vereador João Marcos Luz (MDB) a senadora Mailza Gomes (Progressistas) também participaram.

O líder do PSC, Jamyl Asfury relatou que a candidatura de Tião precisava ser respeitada no primeiro turno, devido a sua história na política. “Nós tinha que respeitar o velho Boca na disputa eleitoral. Que representa os valores da família e do povo cristão”, disse Asfury.

Mario Paiva, presidente da executiva municipal do PSDB, disse que em nenhum momento o partido está buscando barganha política. “O Bocalom teve uma história no PSDB e por isso, estamos lhe acompanhando”, ressaltou.

Sérgio Petecão, primeiro-secretário do Senado, contou que se fosse o PSDB, MDB ou PSC que estivesse no segundo turno, estaria ao lado de qualquer um. “Quem manda no voto é o povo. Vamos botar para moer essas eleições. Bocalom, cuide de sua saúde, nós cuidamos das eleições”, indagou.

