Dupla em moto assassina jovem com pelo menos 4 tiros na madrugada em Brasileia

Era por volta das 4h00 deste sábado, dia 21, quando o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar localizado em Brasiléia, é acionado via 190 (Emergência), dando conta de um tiroteio no bairro Alberto Castro, nas proximidades da rotatória com acesso à BR 317, Estrada do Pacífico.

No mesmo momento, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também foram acionados até o local, onde estaria uma pessoa ferida a tiros. Quando ambos chegaram no local citado, constataram que se trava de um jovem de 23 anos, identificado por Eriberto Macedo do Nascimento, alvejado por cerca de quatro disparos.

Segundo informações, a vítima estaria na companhia de terceiros quando dois suspeitos chegaram em uma moto, seguido de outros que estavam em um veículo modelo VW/Gol, após breve conversa, os que estavam na moto sacaram de uma pistola e efetuaram os disparos.

Eriberto ainda teria corrido por alguns metros, mas caiu na rua logo em seguida indo a óbito. Seus algozes após cometerem o crime, foram embora tomando rumo ignorado. Quando os policiais e socorristas chegaram no local, nada puderam fazer a não ser, atestar a morte do jovem.

As autoridades policiais estão trabalhando com duas hipóteses no momento; a primeira seria um acerto entre grupos criminosos rivais por disputa de espaços nos municípios da fronteira. O outro, seria um crime passional, de que a vítima estaria se relacionando com uma mulher casada.

No momento, nenhuma das hipóteses estão descartadas até o fechamento do caso. Os investigadores estão atuando na tentativa de descobrir os envolvidos.

Ninguém foi preso até o fechamento desta nota.

