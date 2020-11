Eclipse Lunar em Gêmeos: Veja o que esperar desta segunda para seu signo

Somos chamados a desapegar de uma visão muito mental e mundana para buscar nossa essência com base na fé no futuro

Eclipse Lunar em Gêmeos

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Gêmeos. Somos chamados a desapegar de uma visão muito mental e mundana para buscar nossa essência com base na fé no futuro, nos significados mais profundos da vida. Momento de focar no que vem pela frente e desapegar do passado com leveza.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede que silencie a mente e tente enxergar o plano mais superior e amplo da vida. O eclipse lhe pede desapego de velhas ideias, sair do fluxo mental excessivo, aprendendo a contemplar mais e julgar menos. Também lhe pede um abrir mão de caminhos aparentemente fáceis, mas que não levam a ética e o que é correto em consideração.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A energia deste Eclipse lhe pede desapego de valores velhos, estagnações e falsos confortos. Você já tem sido convidado a sair da zona de conforto há um bom tempo e o dia de hoje reforça isso. Lembre-se de buscar significados mais profundos da vida e não se apegar tanto a bens materiais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O Eclipse de hoje acontece no seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede desapego das velhas formas como se enxerga. Tente não se julgar tanto ou se definir dentro de padrões mentais rígidos. Busque se olhar de maneira mais desapegada. Também estará liberando velhos conteúdos emocionais e isto será libertador.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua é eclipsada no seu setor subconsciente e o dia de hoje lhe pede mais introspecção, meditação e entrega. Conteúdos esquecidos podem vir à tona, assim como emoções das quais não havia muita clareza. O mais importante é se colocar numa posição de deixar ir aquilo que precisa ir. Libertação emocional profunda.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Apegos a grupos, amizades e visões coletivas pedem desprendimento. Você precisa neste período usar toda sua coragem para se bancar e fazer acontecer seus planos de felicidade. Se importe menos com as opiniões dos outros e escute mais seu coração. Individuação e liberdade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Apegos a estruturas rígidas pedem desapego. Uma inclinação ao convencionalismo pode estar lhe aprisionando e agora você deve escutar mais seus sentimentos e motivações pessoais. Tenha flexibilidade para pensar de que outras maneiras pode ganhar a vida e vencer no mundo material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Crenças rígidas e dogmas são questionados e pedem desapego. Se fixar demais em uma única forma de ver a vida pode ser um problema. Aprenda a flexibilizar, rir mais das situações e ser leve. Mesmo que não consiga grandes expansões, o significativo pode estar no que está próximo e no tempo presente.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Emoções profundas e arraigadas pedem desapego. É preciso ter mais racionalidade e frieza no trato com as próprias emoções ao invés de se identificar tanto com elas. Também lhe pede desapego da dependência. A força estará em se bancar e se construir pelos próprios pés.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Será preciso um certo desapego de relações e parcerias. Aprenda a vivenciar o que for justo neste terreno. Fora disso, lembre-se de ser fiel a si mesmo e à sua essência. Emoções velhas do amor romântico pedem mais objetividade. O mesmo vale para a vida social e o contato com os outros no geral.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Necessidade de desapego de velhas rotinas e hábitos. Novas possibilidades de trabalho lhe pedirão mais flexibilidade e jogo de cintura. Busque entender até que ponto certos rituais e hábitos não são uma forma de aprisionamento e controle. Busque ouvir mais suas emoções sutis e qual direcionamento lhe pedem no mundo material. Cuide bem da saúde com novos hábitos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este Eclipse lhe pede um pouco mais de desapego de si mesmo e dos que lhe são familiares. A busca aqui é pela família humana, pelo bem estar de todos. A consciência de que somos todos filhos de Deus e iguais em muitos sentidos lhe será importante. Busca por igualdade e fraternidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este Eclipse lhe pede mais desapego do passado, da família, dos hábitos infantilizados e dos excessos emocionais como um todo. A consciência de sua autoridade, seus compromissos e a necessidade de maturação falarão mais alto. Aprenda o desapego do passado e deixe essa carga pesada ir, lhe trazendo mais leveza e movimento direcionado ao futuro.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: [email protected]

