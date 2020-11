Eleitores ignoram uso de máscara e aglomeram dentro e fora de locais de votação na Capital

A reportagem do ContilNet flagrou na manhã deste domingo (15) aglomerações de eleitores dentro e fora de alguns locais de votação em Rio Branco.

Nas imediações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) eleitores estavam aglomerados e sem máscaras e foram abordados pela Polícia Militar.

Já no colégio Diogo Feijó, os eleitores se aglomeraram nas filas de votação. Mesmo com as regras sanitárias e com faixas indicando a distância de dois metros, muitos ficaram próximo um dos outros.

