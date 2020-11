Em Cruzeiro do Sul, bebê de apenas 5 meses morre vítima de coronavírus na UTI

Criança é procedente da cidade de Marechal Taumaturgo e estava internado na UTI Covid-19 do Hospital de Campanha do Juruá

Um bebê com apenas cinco meses de vida, foi a óbito entre o dia de ontem e manhã desta sexta-feira (6), por complicações da Covid-19. O recém nascido é procedente da cidade de Marechal Taumaturgo e estava internado na UTI Covid-19 do Hospital de Campanha do Juruá. Não foi informado o sexo da criança, nem maiores detalhes para preservar a família e sua identidade.

A Covid-19 já chegou numa marca de cerca de 700 óbitos em todo o estado do Acre até o dia de ontem (5). Em Marechal taumaturgo foram 651 casos e no município de Cruzeiro do Sul já foram registrados cerca de 3.667 casos com teste positivo para Covid-19, e os cuidados para contenção do contágio continuam mesmo com o anúncio da continuidade na faixa amarela de alerta contra o Coronavírus.

