Em queda: Novas mortes por covid-19 no Acre reduziram 40% nos últimos 7 dias

A média móvel de mortes por coronavírus no Acre apresentam tendência de queda nos últimos sete dias em relação às notificações de 14 dias atrás. É o que diz o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Segundo o estudo, a redução no estado foi de 40%. Também estão em queda Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, Tocantins, Alagoas, Ceará, Paraíba e Sergipe.

Espírito Santo, Pará, Bahia e Piauí estão em estabilidade. Já Santa Catarina, Rondônia, Pernambuco e Rio Grande do Norte viram os óbitos subirem no período analisado.

