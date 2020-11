Em vídeo, Gladson incentiva riobranquenses a votarem: “Independente do candidato”

Gladson afirmou que hoje acaba a eleição e com isso, está preparado para governar lado a lado com o futuro gestor de Rio Branco

O governador do Acre, Gladson Cameli, divulgou um vídeo na manhã deste domingo (29) chamando a população acreana para ir às urnas. De forma neutra e sem fazer menção a nenhum candidato, o chefe do Executivo falou da importância do voto.

“Independente de quem seja o seu candidato, voto. Isso é muito importante para a nossa Capital e para sua vida”, disse, lembrando ainda que a população respeite os protocolos para evitar o coronavírus.

PUBLICIDADE

Gladson afirmou que hoje acaba a eleição e com issso, está preparado para governar lado a lado com o futuro gestor de Rio Branco. “Estou comprometido a trabalhar lado a lado com todos os prefeitos para melhorar a vida das pessoas.

Abstenção recorde no primeiro turno

Segundo o Superior Tribunal Eleitoral, n o primeiro turno, 27,23% dos eleitores aptos a votarem não compareceram às urnas. Foram mais de 69,9 mil eleitores da capital que deixaram de votar. Rio Branco ficou entre as 14 capitais do país que registram abstenção acima de 25%.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários