Enem 2020: nos dias da prova, salas terão apenas 50% da ocupação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), seguindo as medidas sanitárias na pandemia, adotou o distanciamento social entre os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Nesta edição, a ocupação das salas será de aproximadamente 50% da capacidade original. Essa é apenas uma das medidas adotadas para tornar mais seguros os ambientes onde serão aplicadas a avaliação.

Ainda em virtude do contexto de pandemia estão a obrigatoriedade do uso de proteção facial durante a prova e a disponibilização de álcool em gel aos participantes, que poderão levar mais de uma máscara para trocar ao longo do dia. Os profissionais que irão trabalhar nos dias de prova também estão sendo capacitados por meio de cursos a distância para se adequarem às medidas de segurança sanitária.

Para evitar aglomeração, são estimadas para esta edição 205 mil salas, em 14 mil pontos de aplicação. Em 2019, o Enem foi aplicado em 145 mil salas, em cerca de 10 mil locais de prova. Outras ações já foram pontuadas recentemente pelo Inep como uma sala especial com ocupação de até 12 pessoas, destinada aos participantes mais vulneráveis à Covid-19.

Cronograma Enem 2020

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

Resultados: a partir de 29 de março

