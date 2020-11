Energisa Acre realiza ações para garantir energia elétrica no 2° turno das eleições 

O segundo turno das eleições em Rio Branco ocorre no domingo, 29, e deve levar 256.673 mil eleitores às urnas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para evitar o risco de interrupções que possam comprometer o andamento do pleito eleitoral, a Energisa Acre intensificou as ações de prevenção, inspeção e manutenção da rede elétrica e dos equipamentos.

O plano de ações preventivas envolve profissionais distribuídos em equipes de planejamento e execução da Energisa Acre. Desta forma, serão disponibilizadas 10 equipes de plantão que ficarão em pontos estratégicos.

Após o término da votação, as equipes serão posicionadas nas proximidades dos locais de apuração. Será mantida uma equipe no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) durante todo o dia, para maior agilidade no atendimento aos locais de votação e apuração dos votos.

Entre às 0h do dia 28/11 até às 0h do dia 30/11, o Centro de Operação Integrado (COI), em Rio Branco, terá oito operadores por turno, além dos operadores de sobreaviso. Adicional as equipes de Plantão, serão disponibilizadas mais cinco equipes de manutenção, compostas por caminhões, veículos 4×4 e equipe de trabalhos em rede energizada.

“Mapeamos as equipes que estarão de plantão e as que ficarão de sobreaviso para atuar caso seja necessário. O balanço das ocorrências no primeiro turno foi positivo. Estamos nos estruturando para que tudo ocorra dentro do esperado e para garantir o pronto atendimento de qualquer problema que venha a acontecer agora no segundo turno”, afirma o diretor técnico comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier.

A Energisa Acre informa que em caso de interrupção de energia a população deve entrar em contato através do canal de atendimento 0800-647-7196.

