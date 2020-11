Energisa esclarece interrupção de energia em municípios do Acre

As causas da interrupção estão sendo apuradas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

Em nota, a Energisa Acre esclarece a interrupção no fornecimento de energia em alguns municípios, neste sábado.

Confira a nota:

A Energisa Acre informa que a interrupção do fornecimento de energia neste sábado (07), das 14h07 às 14h46, nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia, Epitaciolândia, Brasiléia, Xapuri e Capixaba, foi devido ao desligamento de 3 linhas de transmissão (230kV) do Sistema Interligado Nacional entre as cidades de Pimenta Bueno e Vilhena – RO.

As causas da interrupção estão sendo apuradas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

