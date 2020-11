Enilson Amorim lança terceira edição do livro “Mapinguari: A Lenda”

O escritor e artista plástico Enilson Amorim lançou na manhã deste sábado (31), na Livraria Paim, a terceira edição do livro “Mapinguari: A Lenda”. A obra foi publicada pela Editora da Universidade Federal do Acre (Edufac) e foi financiada pelo Fundo Municipal de Cultura, da prefeitura de Rio Branco.

O livro foi redesenhado e contou com impressão de melhor qualidade. Em seu perfil no Facebook, o artista comemorou o lançamento.

“Agradeço aos parceiros como a Edufac, Academia Acreana de Letras (AAL), Governo do Estado do Acre e Livraria Paim que apoiaram este lindo projeto. Afinal de contas, as crianças agradecem. Um grande abraço a todos, e aguardaremos outros encontros”, disse.

Enilson é autor de cinco livros infantis com temáticas no folclore amazônico. Ele publicou pela “Abelardo e o Curupira”, “Clarinha e o Boto”, “A Lenda da Cobra Grande”, “O Canto do Uirapuru” e “Mapinguari: A Lenda”.

Sobre o autor*

Enilson Amorim nasceu em 1974 em Rio Branco Acre. É filho de migrantes nordestinos. Começou a trabalhar na imprensa acreana aos 17 anos no jornal ‘‘O Rio Branco’’ em 1995, local onde permaneceu exercendo a função de chargista durante oito anos. Por lá, idealizou com o editor Zacarias Pena Verde, um caderno infantil intitulado ‘‘O Riobranquinho’’, onde criava quadrinhos do Mapinguari e Curupira, diversificando ainda mais o conteúdo daquele matutino. Mas tarde, o jornalista foi trabalhar no periódico ‘A Tribuna’’, onde permaneceu como diagramador e caricaturista durante sete anos.

A carreira de Amorim foi marcada por inúmeras premiações locais e nacionais, tornando-se um dos mais renomados artistas de seu tempo e ainda um dos mais requisitados em terras acreanas. Atualmente, Amorim é graduado em História, possui uma especialização em Docência em Ensino Superior, é estudante do curso de jornalismo da Ufac e trabalha com projetos que visam resgatar a cultura local e aplicá-las exclusivamente para o público infantil.

*Ascom

