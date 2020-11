Entenda o que é diverticulite, doença que levou à internação de Raul Gil

Os sintomas que podem alertar para uma crise aguda de diverticulite incluem:

Dor abdominal, especialmente na parte inferior do lado esquerdo, que pode ser constante e persistir durante vários dias;

Períodos de diarreia ou de prisão de ventre;

Sensibilidade no lado esquerdo do abdômen;

Enjoo e vômitos;

Febre e calafrios.

A intensidade dos sintomas varia de acordo com a gravidade da inflamação, que, se for leve, pode passar despercebida. Entretanto, na presença desses sintomas é importante procurar um médico para avaliar os sintomas e, se necessário, realizar exames de ultrassom ou tomografia do abdômen, e exames de sangue que detectem inflamação e infecção no intestino.

Como tratar

O tratamento para diverticulite é orientado pelo gastroenterologista ou clínico geral, e é feito com:

Uso de antibióticos para controlar a infecção, durante cerca de 10 dias; Uso de analgésicos ou anti-inflamatórios para alívio do desconforto abdominal; Cuidados com a dieta, que nos primeiros 3 dias, deve ser em jejum ou líquida, e só depois ir adicionando gradualmente alimentos sólidos, para não aumentar a pressão dentro do intestino.

À medida que a inflamação dos divertículos e os sintomas vão diminuindo, o paciente deve ir introduzindo nas suas refeições diárias alimentos ricos em fibras, como frutas e vegetais frescos ou cereais integrais, por exemplo, de forma a evitar que os divertículos inflamem novamente.

Quando a pessoa é capaz de seguir bem as orientações e o quadro está leve, este tratamento pode ser feito em casa. Entretanto, no caso de diverticulite aguda complicada, é importante a internação para realização de medicamentos na veia e avaliação da possibilidade de cirurgia.

Para tratamento cirúrgico da inflamação, pode ser feita uma punção para drenagem do pus ou uma cirurgia para retirada da parte prejudicada do intestino.

Como evitar

Para prevenir a formação de divertículos no intestino grosso, ou impedir novas crises de diverticulite, é importante ter uma alimentação rica em fibras, pois elas estimulam o funcionamento e limpeza do intestino, e impedem que suas paredes fiquem enfraquecidas e se formem novas pregas.

Também é muito importante beber bastante líquido ao longo do dia, em média 2 litros de água, além de comer devagar e mastigar bem antes de engolir.

Possíveis complicações

Ao longo do quadro de diverticulite aguda, a inflamação intestinal pode dar origem a complicações, que, geralmente, acontecem quando se demora para iniciar o tratamento ou quando é feito de forma incorreta. As principais são:

1. Sangramento

O sangramento ou hemorragia do intestino pode acontecer mesmo sem a inflamação do divertículo, sendo chamado de sangramento diverticular, e, normalmente, se manifesta com a presença de sangue nas fezes.

O que fazer: a determinação do local e o tratamento para o sangramento, geralmente, são feitos com a realização de colonoscopia. Em sangramentos muito intensos, podem ser necessários procedimentos mais complexos, como angiografia ou, até, cirurgia.