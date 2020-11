Entubado na UTI com covid-19, Maguito Vilela, do MDB, é eleito prefeito de Goiânia

Os dois fazem parte da coligação Pra Goiânia Seguir em Frente, formada pelos partidos PMB/PTC/Patriota/MDB/Republicanos/PC do B.

Maguito já foi eleito vereador, deputado estadual e federal e vice-governador. Também foi governador de Goiás entre 1995 e 1998, quando disputou e ganhou a eleição para senador. Em 2007, foi nomeado por Guido Mantega, então ministro da Fazenda, como vice-presidente do Banco do Brasil.

Maguito Vilela testou positivo para o coronavírus no dia 20 de outubro. Dois dias depois, ele foi internado em um hospital de Goiânia. No dia 26, para garantir maior suporte ventilatório e tratar as inflamações no pulmão, ele foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.