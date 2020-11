Equipe de TV escapa por pouco de queda de ponte em transmissão ao vivo

Repórter Amber Roberts e seu câmera quase caíram no enorme vão que se formou no meio da ponte

Uma repórter e um cinegrafista escaparam por muito pouco quando a ponte Hiddenite, localizada no condado de Alexander, no estado americano da Carolina do Norte, entrou em colapso por conta da violência das águas, que estava muito acima do nível normal por conta de uma enchente. Toda a ação aconteceu durante um link ao vivo para o canal FOX 46.

O incidente aconteceu no dia de hoje e envolveu a jornalista Amber Roberts, questava mais próxima quando uma enorme vão se formou na estrutura, ficando salva por poucos centímetros. Amber grita horrorizada ao perceber rapidamente o perigo próximo e do câmera que a acompanhava. O colapso deixou uma lacuna de cerca de 3 metros de largura na ponte, e você pode ver um homem do outro lado também fugindo para um lugar seguro.

Amber não perdeu tempo voltando para o estúdio depois de escapar por pouco da catástrofe. Os estados das Carolinas estão sendo atingidos por fortes chuvas, com alertas de enchentes em vários condados. Em uma região, mais de uma dúzia de campistas ficaram presos pelo alagamento.

De acordo com o site TMZ, equipes de resgate os removeram com segurança das águas, com uma sorte comparável à de Amber e sua equipe. [Foto: Reprodução]

