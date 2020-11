Estetic Face: clínica de harmonização e estética facial inaugura em Rio Branco; confira

E-mail: cacau4949@hotmail.com

Inaugurada dia 28 a 12ª unidade brasileira da Estetic Face. A loja Rio Branco, está situada na Avenida Ceará, antigo Fogão Mineiro e pertence a doutora em Dermatologia Sandra Aguiar. A gestora de marketing Graciane Costa veio a capital acreana, especialmente para o evento que mantém as normas estabelecidas pela OMS e já está atendendo desde segunda feira.

Veja algumas fotos da melhor clínica de harmonização do país.

Michelle Torres e o arquiteto Neto Machado ficaram noivos no Afa Bistrô no finalzinho de outubro. A coluna errou na semana passada. Na foto com os pais dela Socorro e Antônio Carlos Torres e dele, Agnaldo e Elisete Camurça.

Um fervo o lançamento da coleção de óculos, da ex Miss Acre Iasmine Sampaio. A bela reside atualmente em Portugal, onde atua como modelo veio especialmente para o evento, e também para passar seu aniversário junto com a família.

A coleção que leva nome Iasmine Louise foi disputada na Ótica Moderna para a alegria da empresária Zayra Ayache como sempre anfitriã perfeita. Na foto eu, Luiz Vasconcelos, Iasmine Louise e a cabeleireira Simone Félix.

On Line

*Corrupção é crime, compra e venda de votos são crime sim!!!!

E “dá “cadeia para quem vende e para quem compra votos. Com as facilidades tecnológicas disponíveis no mercado haverá muita gente louca para apresentar filmagens e aparecer bem em suas redes sócias. Vale lembrar que de noite, no escuro, o celular também filma.

*A posse do deputado federal Leo de Brito (PT/AC), foi conduzida e realizado no modo virtual pelo presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia, dia 6 de novembro.

*Até as peladas dos brasileiros cheios cerveja e cachaça são mais organizadas que as eleições nos Estados Unidos. Um país com o desenvolvimento e tecnologia de ponta em termos de eleição, deixa a muito a desejar ao Brasil.

*A Petrobras anunciou reajustes de 6% para a gasolina e de 5% para o diesel. Dói muito no bolso!

*Depois dos terríveis dias de blackout o tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá pediu adiamento das eleições em Macapá. Esse é o resultado das privatizações!

*O Via Verde Shopping está com novo horário de funcionamento neste mês de novembro: das 10h às 22h. Aos domingos o horário é das 13h às 21h para lojas e quiosques e das 11h às 21h para os restaurantes e Praça de Alimentação.

*Novas lojas foram inauguradas no shopping acreano, para que a população tenha mais opções de compras neste fim de ano. São elas: Bellagio, Clube Morena Rosa; a loja de maquiagem Casa Make; e a franquia de sucos naturais Go Juice.

*Também o cinema do Via Verde Shopping retomou suas atividades na quinta, 29, com todas as medidas de segurança, para que os usuários voltem ao Cine Araújo. As salas estão funcionando com capacidade reduzida, distanciamento entre poltronas e limpeza periódica dos filtros de ar condicionado.

Balões de ensinamento

Um professor trouxe balões para a escola e pediu às crianças para encherem-nos e cada um escrevia seu nome nele.

Os balões foram jogados aleatoriamente no corredor.

Depois, o professor deu-lhes 5 minutos para encontrar o balão com o nome deles.

As crianças estavam indo em todos os sentidos, olhando freneticamente, mas quando o tempo acabou, ninguém encontrou seu próprio bolão.

Então o professor disse-lhes para pegarem o balão mais próximo deles e darem à pessoa cujo nome está escrito nele.

Em menos de 2 minutos cada um tinha a sua própria bola. No final dessa experiência, o professor disse o seguinte:

′′ Balões são como a felicidade. Ninguém vai encontrá-lo se ele só procura o seu. Em vez disso, se todo mundo se importar com os outros, cada um encontrará a sua própria felicidade mais facilmente.”

Desconheço a autoria

Beth Passos

Jornalista

