Estrada das Placas: homem de 42 anos leva 3 facadas durante discussão por cachaça

Francisco de Assis Pereira de Albuquerque, 42 anos, foi ferido com três facadas na noite deste sábado (21), em Rio Branco. O crime ocorreu durante uma discussão na estrada das Placas, no bairro das Placas.

Segundo uma testemunha, a vítima bebia com amigos, em via pública, quando um homem ainda não identificado se aproximou do grupo e pediu um gole de cachaça.

Com a negativa, os dois entraram em luta corporal. O agressor estava com uma faca e desferiu três golpes, atingindo o peito, o braço e o rosto de Francisco.

Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passava pelo local quando populares acenaram pedindo ajuda. A equipe médica socorreu e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O quadro de saúde é estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características do agressor e realizou ronda ostensiva na área, mas o homem ainda não foi encontrado. A Polícia Civil vai investigar o crime.

