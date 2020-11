EUA registram recorde diário de infecções por coronavírus em meio à incerteza sobre eleições

Em meio a incertezas sobre o resultado das eleições presidenciais, os Estados Unidos registraram na quarta-feira (4), o maior número de novas infecções por coronavírus em um único dia: foram 102.831 casos, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. No total, mais de 52 mil pessoas foram hospitalizadas.

O recorde anterior havia sido na semana passada, quando mais de 99 mil novas infecções foram registradas. Nos últimos dias, no entanto, vários estados vêm observando um número recorde de casos diários. Na quinta-feira, o Departamento de Saúde da Pensilvânia informou um novo recorde de 2.900 infecções. Illinois relatou 9.935 novos casos — acima da máxima de 7.899 infectados em 24 horas, em 31 de outubro. Segundo o departamento de saúde do estado, os casos aumentaram entre pessoas mais jovens, principalmente entre 19 e 24 anos.

As hospitalizações também atingiram o maior número em 16 estados na quarta-feira, de acordo com o Covid Tracking Project: Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Minnesota, Montana, Nebraska, Novo México, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Dakota do Sul, Tennessee, Utah, Wisconsin e Wyoming. À medida que a ocupação nos hospitais e mortes aumentam em todo o país, várias autoridades vêm impondo novas regras para tentar controlar a disseminação da doença.

O número de infectados aumentou 21% na semana passada, mas os testes cresceram apenas 4,52% no mesmo período, ainda segundo o Covid Tracking Project. Apesar dos números, o presidente Donald Trump mantém, sem mencionar provas, que os EUA “dobraram a esquina” no combate ao coronavírus.

O país é o que registrou o maior número de mortes e infectados no mundo: foram mais de 9,5 milhões de casos até agora e 234.777 vítimas fatais. [Capa: Scott Olson/AFP]

