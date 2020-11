Ex-astro da NBA, leva surra, vai à lona três vezes e é nocauteado por youtuber

A luta dos dois começou tensa, com os dois buscando o clinch todo o tempo. Os dois ainda foram alertados pelo juiz: “Não é wrestling”. Jake Paul, porém, mostrou força ao acertar um cruzado de direita no rosto do ex-jogador da NBA. No segundo round, o youtuber voltou a derrubar Robinson com um novo cruzado. O rival levantou, mas foi à lona mais uma vez com o mesmo roteiro. Ficou caído por um tempo até conseguir se recuperar. Um nocaute com autoridade antes da principal luta da noite.

Nate foi astro do New York Knicks entre 2005 e 2010. Depois, passou por Boston Celtics, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e New Orleans Pelicans. Ele venceu por três vezes o desafio de enterradas da liga americana. Em 2016, deixou a NBA. Encerrou sua carreira pouco depois, em 2018, no basquete libanês.

Youtuber com seguidores em todo o mundo, Jake Paul, por sua vez, já tinha currículo no boxe. Em 2018, ele enfrentou o youtuber Deji em uma luta amadora e venceu após cinco rounds. No ano passado, ele encarou outro youtuber, o AnEsonGib, e nocauteou faltando menos de três minutos para o fim do combate.

Fotos: Getty Images for Triller