Ex-namorada 30 anos mais nova fez Maradona morrer agoniado e triste

Último relacionamento do craque foi com Rocío Oliva, torcedora fanática do River. A morte de Diego Maradona continua repercutindo pelo mundo.

De acordo com informações da mídia argentina, o ex-craque, que não resistiu a uma parada cardiorrespiratória, estava muito triste em seus últimos dias de vida.

PUBLICIDADE

O motivo? Ele tentava, em vão, se reconciliar com sua ex-namorada

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários