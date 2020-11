Ex-namorado de Raissa Barbosa é ator pornô e tem vídeo fazendo sexo com cunhado

Antigo relacionamento do rapaz foi revelado com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia

Raissa Barbosa está confinada em ‘A Fazenda 12’ e tem sido uma das figuras mais emblemáticas da temporada. Polêmica, a vida pessoal da influenciadora digital também ficou em evidência fora do reality show.

Desta vez, foi revelado um ex-namorado da modelo, que pouca gente sabia do relacionamento. Trata-se de Victor Ferraz, conhecido pelo público gay que consome filmes adultos na internet. Ele faz parte do elenco da produtora Irmãos Dotados.

Peço o apoio de todos para ajudar nossa @raissabarbosar a continuar na "Fazenda". Nossa peoa tem muito para mostrar a todos nós. Vamos transmitir energia positiva para ela! Conto com vocês. Se bater 2 mil comentários com #FicaRaissa, e ela voltar para a sede, farei uma livepesa pic.twitter.com/MdkF1uGqx8 — Victor Ferraz Official (@VictorFerraaaz) October 1, 2020

O antigo relacionamento do rapaz com Raissa Barbosa foi revelado com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Em diversas páginas de conteúdo pornográfico é possível encontrar vídeos e fotos de Victor Ferraz, que já chegou até a fazer uma live no Instagram em que apareceu se masturbando.

Aliás, em uma das gravações, o modelo surgiu fazendo sexo com uma mulher e um homem que se apresentou como seu próprio cunhado. Em outro, ele ensinou como se deve fazer sexo anal, usando outro ator como “cobaia”.

Raissa Barbosa, de ‘A Fazenda 12’, vende fotos e vídeos sensuais em site

Ainda que esteja confinada, a beldade também não fica para trás do ex-namorado. Prova disso é que ela continua mantendo uma conta no site OnlyFans, onde vende fotos e vídeos sensuais por pagamentos em dólar. Ao que parece, a morena tem feito muito sucesso. [Fotos: Reprodução]

