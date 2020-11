Expansão: Localizada no Bosque, Sicred inaugura quarta agência no Acre

Em novembro, uma outra unidade será inaugurada em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre

Diferente de alguns bancos que vêm fechando espaços nos últimos meses, a Cooperativa Sicredi Biomas inaugurou nesta sexta-feira (6) a sua quarta agência bancária no Acre, especificamente em Rio Branco, no bairro do Bosque, para trazer ainda mais possibilidades aos seus associados.

O espaço foi apresentado ao público durante um café da manhã promovido pela cooperativa, quando participaram convidados, associados e membros da imprensa.

A agência é a segunda em Rio Branco, depois da unidade Aquiri, localizada na Avenida Ceará e inaugurada em 2017.

Os serviços que serão ofertados aos clientes e interessados já a partir desta sexta-feira no Bosque, de acordo com o gerente Roberto Santos, são os mesmos já disponibilizados nas demais agências.

“O que nós queremos com esse novo espaço, amplo, moderno e aconchegante, é alcançar ainda mais a população e ofertar mais uma opção aos nossos associados”, garantiu.

Mais precisamente, o ponto de atendimento fica situado à Rua Alvorada, 239, bairro Bosque (em frente à igreja Santa Inês).

Uelligton Júlio, diretor regional da Sicredi Biomas, destacou que o projeto chegou ao Acre com o sonho de trazer soluções financeiras para toda a população e que a ideia é expandir para outros municípios.

“Queremos alcançar, com o sucesso que estamos tendo de forma surpreendente, todos os municípios do Acre. O cooperativismo precisa chegar a toda a população, que deve desfrutar desse desenvolvimento econômico e social”, salientou.

O diretor executivo da Sicredi Biomas, Ediano Neves, aproveitou para agradecer a oportunidade e destacou que o Sicredi está presente em 23 estados e no Distrito Federal.

“O sentimento é de muita gratidão. Tendo o Sicredi alcançado quase todo o Brasil, em 23 estados e no Distrito Federal, valorizamos uma relação muito próxima com os nossos clientes. O objetivo é buscar novos associados e crescer sem limites. Enquanto outros fecham agências, nós abrimos, pensando e atuando no crescimento”, concluiu.

Em novembro, uma outra unidade será inaugurada em Cruzeiro do Sul.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

