Fake News: Polícia encontra aparato eletrônico em casa de policial militar lotado no gabinete de Rocha

A Polícia Civil cumpriu neste domingo (08) mandado de busca e apreensão na residência do policial militar Fernando Freire Barreto, em Rio Branco. O referido policial é lotado no gabinete do vice-governador, Major Rocha, e está sendo investigado por denúncias de fake news, práticas adotadas por um grupo responsável por elaborar notícias inverídicas, atacando a honra de autoridades, empresários e jornalistas acreanos.

A ação foi deflagrada em cumprimento à ordem judicial, objetivando colher elementos de prova em investigação que apura, além da divulgação de “fake news”, outros crimes correlatos como falsidade ideológica.

Fontes resguardadas sob sigilo policial e jurídico informaram que foram apreendidos celulares, computadores, pen drives e outros aparelhos eletrônicos, além de documentos.

