Fãs se confundem e declaram luto a Madonna após morte de Maradona

A notícia da morte do jogador argentino Diego Maradona, divulgada na quarta-feira (25/11), mexeu com apaixonados por futebol e também com fãs do pop.

Isso porque no calor do momento, alguns internautas se confundiram e lamentaram a morte da cantora Madonna. Parte deles, chegou a declarar luto nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Por causa do mal entendido, o nome de Madonna foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter.

A atriz Fernanda Paes Leme fez questão de avisar aos seguidores.

“Gente, a Madonna segue vivíssima”. Felipe Neto também repercutiu o assunto.

“Neste exato momento, milhões de pessoas que não acompanham futebol estão tendo mini surtos por confundir ‘Maradona’ com ‘Madonna’ na hora de ler”, explicou em seu Twitter.

O surto de hoje foi pq Sérgio achou que a cantora Madonna que tinha morrido pic.twitter.com/p92OxO3ufK — bibia (@biapraga) November 25, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários