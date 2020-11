Fernanda Hassem é reeleita prefeita de Brasileia com 59,46% dos votos válidos

Petista comandará uma das mais importantes cidades do Acre por mais quatro anos

A petista Fernanda Hassem venceu as eleições em Brasileia com 59,46% dos votos válidos e vai comandar por mais quatro uma das cidades mais importantes do Acre. Ela foi votada por 7.651 mil eleitores, derrotando os candidatos Leila Galvão (MDB) e Manoel Prete (PSDB).

A ex-prefeita Galvão obteve 35.67% dos votos válidos. Já o tucano fechou a apuração com 4.87%.

PUBLICIDADE

Mais de 13.500 mil pessoas foram às urnas no município fronteiriço. Brancos somaram 125 votos e nulo, 529.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários