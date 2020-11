Filha de Vanusa relata experiência sobrenatural com a morte da mãe

Aretha Marcos, uma das filhas de Vanusa, contou uma experiência sobrenatural envolvendo a morte da mãe. Segundo o relato, ela recebeu um aviso sobre o falecimento da cantora.

“O que aconteceu foi muito lindo. Eu ouvi, ‘o seu pai vem buscar sua mãe’. Achei que eu estivesse um pouco induzida. É muito sutil a linguagem espiritual”, disse ela, que estuda fenômenos espirituais.

Vanusa morreu, no último domingo (08), após uma insuficiência respiratória, segundo a assessoria da família. A data do óbito, por coincidência, é o dia do aniversário do ex-marido, Antônio Marcos, pai de Aretha .

A filha da cantora disse ter ficado impactada com o que, para ela, não foi simples coincidência. “Foi um baque. Veio a constatação de que não estamos sozinhos. Ela tinha que fazer a passagem, mas através do amor. Só o amor que salva. Sempre”, deliberou Aretha no Instagram.

