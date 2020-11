Fim de semana conta com estreias no cinema do Via Verde Shopping

Prepara a família que a Convenção das Bruxas promete trazer muitas risadas. O filme conta a história emocionante e humoristicamente sombria de um jovem órfão chamado Bruno que vai viver com sua avó Spencer numa cidade rural do Alabama, Demopolis. Então, avó e neto decidem passar as férias em um luxuoso resort à beira-mar, mas eles chegam exatamente na mesma altura em que a Grande Bruxa-Mor decide reunir-se com todas as suas amigas bruxas – disfarçadas – para executar os seus abomináveis planos.

Para aqueles que adoram ficção científica, também entra em cartaz o filme Destruição Final: O Último Refúgio. O protagonista John Garrity, sua esposa e seu filho fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Por entre terríveis relatos de destruição a nível mundial, a família Garrity experimenta o melhor e o pior da humanidade, à medida que a contagem decrescente para o apocalipse global se aproxima do zero.

PUBLICIDADE

Estreia também Enquanto Estivermos Juntos, a biografia de Jeremy Camp, famoso cantor de rock cristão e indicado ao Grammy. A obra deseja focar como a religião foi essencial para o artista superar as dores de sua vida, principalmente quando sua esposa Melissa é vítima de câncer.

Ainda em cartaz você encontra, “Tenet”, “Possessão”, “O 3° Andar – Terror na Rua Malasaña” e “Os Novos Mutantes”.

Link para compra dos ingressos: https://www.ingresso.com/cinema/cine-araujo-rio-branco?city=rio-branco#!#data=20201029.

PROGRAMAÇÃO DE 19 A 25/11/2020

SALA 01 – (2D) – TENET – DUBLADO

AÇÃO – 152 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16:00

____________________________________

SALA 01 – (2D) – POSSESSÃO – DUBLADO

TERROR – 95 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19:00

____________________________________

SALA 01 – (2D) – O TERCEIRO ANDAR – DUBLADO

TERROR – 106 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21:00

____________________________________

SALA 02 – (2D) – DESTRUIÇÃO FINAL – DUBLADO

FICÇÃO – 119 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16:00 18:30 21:00

____________________________________

SALA 03 – (2D) – OS NOVOS MUTANTES – DUBLADO

TERROR – 94 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16:00

____________________________________

SALA 03 – (2D) – ENQUANTO ESTIVERMOS JUNTOS

DUBLADO – ROMANCE – 118 MIN – verificar classificação

Diariamente: 18:00 20:30

____________________________________

SALA 04 – (2D) – CONVENÇÃO DAS BRUXAS – DUBLADO

FANTASIA – 106 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15:45 18:00 20:15

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários