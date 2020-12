Fortnite e Marvel: Galactus pode ter skin especial no jogo; veja imagens

Vilão chegará à ilha do battle royale da Epic Games nesta terça-feira no evento final da temporada 4 do Capítulo 2

Galactus chegará nesta terça-feira à ilha de Fortnite para enfrentar os jogadores. A presença do Devorador de Mundos, como é conhecido o personagem, marca o encerramento da temporada 4 do capítulo 2 do battle royale. Além do evento, marcado para as 18h, o vilão da Marvel pode ganhar uma skin especial.

Early look at Galactus' character (currently TBD, might only be for the event!) pic.twitter.com/leXPcuQy4Z PUBLICIDADE — mix (@ximton) November 25, 2020

O personagem, que se aproxima gradualmente da ilha há três meses, será enfrentado pelos jogadores. A temporada 5, ainda sem tema revelado, deve começar logo no dia seguinte.

A Epic Games não revelou detalhes de como ocorrerá a batalha. No entanto, mineradores de dados vazaram a skin do vilão nas redes sociais. A desenvolvedora não confirmou a veracidade das postagens e também não explicou se o visual estará disponível na loja do jogo. [Capa: Divulgação/Epic Games]

