França registra mais de 60 mil novos casos nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde de França anunciou nesta sexta-feira que 60.486 pessoas testaram positivo para o coronavírus no espaço de 24 horas, um aumento face aos mais de 58 mil contágios registrados ontem. Morreram ainda mais 828 pessoas, mais do dobro do dia anterior (363).

A França totaliza assim 1.661.853 casos de infecção e 39.865óbitos desde o início da pandemia.

Houve mais 3.140 pessoas hospitalizadas com sintomas associados à Covid-19, num total de 28.979, desses 4.331 pacientes deram entrada nas unidades de cuidados intensivos, mais 434 desde ontem.

Atualmente, há 3.042 surtos de coronavírus que estão sendo investigados pelas autoridades francesas, incluindo 912 em lares de idosos.

