Franciny mostra novas fotos de viagem com Luan Santana e brinca

Ela compartilhou fotos nos bastidores da live do cantor no Pantanal no último fim de semana

A influenciadora Franciny Ehlke compartilhou com os fãs novas fotos de sua viagem com Luan Santana no último fim de semana. Ela foi ao Pantanal acompanhar a live do cantor no último domingo.

“Ainda pode postar foto desse último domingo?”, escreveu ela na legenda ao lado de um coração. Discreto, Luan curtiu a publicação, mas não deixou comentário.

A influenciadora, que soma mais de 12,4 milhões de seguidores no Instagram, está vivendo um romance com o cantor.

Nesta semana ela contou aos fãs que considera estar em sua melhor fase. “Estou achando que é a melhor fase da minha vida. Estou muito feliz”, disse ela em vídeo nos Stories.

Franciny e Luan Santana se conheceram nas redes sociais. Em entrevista ao colunista Leo Dias no jornal Metrópoles, ela contou que o cantor curtiu algumas fotos, puxou papo e a convidou para ir ao Pantanal no fim de semana.

A influenciadora encarou 36 horas de viagem de avião, ônibus e barco para chegar até o Pantanal.

