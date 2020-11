Friends vai sair da Netflix? Entenda o boato envolvendo a série queridinha

Desde o anúncio do lançamento de um streaming que reúne todo o conteúdo da WarnerMedia – o HBO Max – vira e mexe um boato circula pela internet e deixa muito fã aterrorizado: a possibilidade de Friends sair da Netflix. A especulação faz algum sentido, e fãs têm sim um motivo de preocupação, já que a casa original da série seria sim o streaming da Warner. Mesmo assim, em comunicado ao Omelete, a Netflix reiterou hoje (24) que não há informações novas em relação à saída de Friends da plataforma.

Vale ressaltar que o lançamento da HBO Max nos EUA, que aconteceu em maio, não ameaçou a disponibilidade da produção na Netflix aqui no Brasil, onde segue firme e forte. Ainda, nada indica que a saída de Friends acontecerá de forma tão abrupta. Como exemplo, vale lembrar que grande parte dos filmes da Marvel disponíveis na Netflix permaneceram por lá até pouco antes do lançamento oficial do Disney+ no Brasil, que aconteceu este mês.

Sendo assim, não há porque esperar que Friends saia da Netflix antes que haja uma previsão concreta de lançamento da HBO Max no Brasil ou na América Latina. Por mais que esteja previsto para 2021, o streaming da Warner segue sem estimativa clara. Até a publicação desta matéria, a assessoria da HBO não respondeu o pedido por uma atualização no status de lançamento da HBO Max no Brasil.

Por enquanto, as 10 temporadas de Friends seguem disponíveis na Netflix.

Considerada uma das comédias mais influentes de todos os tempos, Friends teve 10 temporadas, transmitidas entre 1994 e 2005, com suas histórias e personagens entrando no imaginário popular e refletindo em produções como How I Met Your Mother, The Big Bang Theory e outras comédias produzidas nas últimas duas décadas.

