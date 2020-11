Galeria de imagens: Marca faz sucesso vendendo suéteres de Natal para galos e galinhas

Enquanto algumas pessoas remetem os festejos natalinos às ceias fartas com frangos e perus, tem uma turma muito mais interessada em manter esses bichinhos aquecidos e fashionistas nesta época do ano.

De olho nisso, uma marca da Holanda, a Animal Funand Fashion, especializada em roupas para pets, já lançou sua coleção para o Natal deste ano.

Em uma stalkeada por sua loja virtual no e-commerce Etsy, é possível encontrar uma grande variedade de roupas de crochê para cães, gatos e… galos e galinhas. Sim! Os dois modelos mais recentes de suéteres são temáticos, em vermelho e branco ou em verde e branco, ambos arrematados com botões personalizados.

Feitas à mão, as peças estão disponíveis nos tamanhos extra pequeno, pequeno, médio e grande. Os valores variam entre US$ 14,99 (cerca de R$ 86) a US$ 18,45 (R$ 105) – e tem entrega para o Brasil.

Achou inusitado? Pois saiba que 214 lookinhos já foram vendidos por lá e as avaliações, que incluem até uma foto de uma ave doméstica usando o seu, são sempre positivas. O produto está listado como um best-seller.

“Este vendedor fez um trabalho absolutamente incrível fazendo um suéter que se ajusta perfeitamente às galinhas serama [raça]. Já encomendei suéteres de frango de outros vendedores para meus seramas e, mesmo fornecendo as medidas, eles ficaram muito grandes e era muito caros. Este vendedor fez um fantástico suéter com o caimento perfeito para a minha galinha, nem precisou de medidas e o preço foi bem razoável. O suéter também é muito confortável para minha bebê e fica fantástico nela. Eu definitivamente farei pedidos com este vendedor novamente”, disse o consumidor dono da galinha acima.

“Estes vestidos são adoráveis ​​e tenho a certeza que a minha Silkie [raça] ficará adorável nela”, escreveu outro. “As roupas se encaixam perfeitamente no meu pequeno galo silkie. São tão fofas”, elogiou mais um. [Capa: Reprodução]

Galeria de imagens:

